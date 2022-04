Napoli, addio Osimhen e colpo di scena: il sostituto spiazza

Si susseguono le voci di offerte irrinunciabili per Victor Osimhen. Il Napoli riflette, ma pensa già ad un modo per sostituirlo.

La scrivania di Aurelio De Laurentiis in questi giorni è molto affollata. Tralasciando le questioni di campo e il momento di forma pessimo, il patron del Napoli deve fare i conti con diverse questioni di mercato. Soprattutto in attacco dove in vista della prossima stagione potrebbero esserci grandi cambiamenti.

La principale questione riguarda Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è da diverso tempo nel mirino di parecchi club, soprattutto di Premier League. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport le cifre offerte per il nigeriano arriverebbero addirittura a 120 milioni di euro.

De Laurentiis logicamente ci pensa. I principali club interessati sono Arsenal e Newcastle. Soprattutto i secondi non hanno mai fatto mistero di voler investire cifre importanti per arrivare al più presto a competere per i vertici del campionato. Il patron del Napoli però deve anche fare i conti con un reparto offensivo che, dopo l’addio di Insigne, rischierebbe di perdere, nel giro di una sola sessione di mercato, anche un altro pezzo da novanta.

Napoli, dal rinnovo di Mertens all’idea Simeone: il futuro dell’attacco azzurro

La soluzione, almeno per tamponare l’esodo in attacco in attesa di reinvestire eventualmente i soldi di Osimhen, potrebbe essere data dal rinnovo di Mertens. Le parti, secondo il Corriere dello Sport, si sono avvicinate. La volontà del belga è chiara e De Laurentiis potrebbe scegliere di puntare ancora sull’esperienza e sul ‘peso’ in spogliatoio di Mertens.

Sempre il Corriere dello Sport lancia poi l’indiscrezione di un interessamento del Napoli per il Cholito Simeone. L’attaccante argentino attualmente al Verona sarebbe molto interessato all’ipotesi napoletana. De Laurentiis potrebbe quindi affidarsi per il momento alla coppia Mertens–Simeone per iniziare a ricostruire un reparto offensivo, in attesa di affondare poi il colpo per l’eventuale sostituto di Osimhen.