“Radu? No, questo il rammarico più grande”: Inter, Inzaghi spiazza i tifosi

Disastro dell’Inter in quel di Bologna: la sconfitta può costare lo Scudetto, queste le parole di Simone Inzaghi al termine della gara.

La serata è stata ai limiti dello psicodramma: all’82’, la papera terribile di Radu ha condannato l’Inter a perdere in casa del Bologna e regalare il pallino dello Scudetto ai cugini del Milan.

“Tutti possiamo sbagliare, adesso dobbiamo andare avanti e continuare nel migliore dei modi”, ha commentato ai microfoni di ‘DAZN’, Simone Inzaghi. Un commento tutto sommato sereno, quello del tecnico nerazzurro, che ha provato a trasmettere serenità e fiducia a tutto il gruppo.

“Per il resto è normale che ci sia amarezza. Come non potrebbe? Adesso non siamo più padroni del nostro destino, ma abbiamo ancora altre quattro partite e guardare a quello che farà il Milan“, ha continuato Inzaghi.

Inter, disastro Scudetto: arriva il rimprovero di Inzaghi

Di qui, Inzaghi punta i fari sull’approccio della sua squadra e piazza il rimprovero ai suoi: “Abbiamo iniziato col piede giusto, ma dobbiamo mettere il gol del 2-0, non subire quello dell’1-1. Siamo stati troppo frenetici, abbiamo sprecato alcune occasioni clamorose. C’è rammarico, quello più grande è non aver chiuso la partita nel primo tempo”.

E ancora, Inzaghi ribatte sulla sua Inter: “Di certo, questo di oggi è un brutto passo falso. Ora dobbiamo andare avanti, non possiamo rimuginare sul risultato e l’occasione persa. Siamo il miglior attacco e la miglior difesa, dobbiamo recuperare terreno e continuare a tenere l’asticella alzata. Soprattutto, ad andare avanti con la testa alta, perché ora non dipende da noi”.

Parole amare, seppur pronunciate con tono pacato, quelle di Simone Inzaghi. A Bologna, la sua Inter ha forse lasciato un pezzo di Scudetto e il rammarico inizia a montare già da queste ore tra le fila dei nerazzurri.