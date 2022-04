Atalanta-Torino, che tegola per l’allenatore: è ufficiale

Manca poco al fischio d’inizio della sfida tra Atalanta e Torino: intanto è arrivata la notizia che complica i piani di un allenatore.

Le due vittorie e gli altrettanti pareggi ottenuti nelle ultime 4 partite hanno restituito serenità al Torino, rendendo di nuovo possibile il decimo posto attualmente occupato dal Sassuolo distante appena 3 punti. Ora i riflettori sono puntati sul recupero della 20^ giornata di campionato, che vedrà i granata impegnati sul campo dell’Atalanta.

Una sfida complicata, nella quale però il tecnico Ivan Juric ritroverà due giocatori nei giorni scorsi fermi a box a causa di alcuni infortuni. Il primo è Andrea Belotti, che ha smaltito l’infortunio al bicipite femorale che lo aveva costretto a saltare la partita vinta sabato ai danni dello Spezia. La punta si è regolarmente allenata, lanciando segnali importanti al proprio allenatore.

La lista dei convocati pubblicata oggi contiene pure il nome di Tommaso Pobega, out nell’ultimo turno per colpa di una distorsione alla caviglia. L’ex milanista sta bene e non è da escludere che possa essere impiegato dal primo minuto nella posizione di trequartista, magari proprio a supporto di Belotti. Rientri importanti per il Torino, che stasera dovrà invece fare a meno di Rolando Madragora.

Torino, Mandragora fuori per infortunio

Il centrocampista, stando a quanto comunicato dal club, ha accusato una sindrome influenzale. Da qui la decisione di lasciarlo a riposo, in attesa dell’esito dei prossimi controlli. L’ennesima delusione che si inserisce in una stagione complicata per il centrocampista. Il quale, fin qui, è riuscito a collezionare soltanto 19 presenze in campionato a causa dei frequenti problemi fisici.

Ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni sono attesi più avanti. Intanto Juric si gode il rientro di Belotti, autore di 5 reti e un assist in 18 apparizioni: un bottino destinato ad aumentare nelle prossime settimane. Poi, per la punta e la società sarà tempo di sedersi intorno ad un tavolo e fare il punto della situazione in vista del mercato estivo.