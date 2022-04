Calciomercato Napoli, Giuntoli a sorpresa: colpo in casa Genoa

Mossa a sorpresa del ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Gli azzurri si fiondano su di un calciatore attualmente nella rosa del Genoa.

Il Napoli, dopo un periodo di forma non certamente brillante, è chiamato a serrare i ranghi e a portare a casa la qualificazione in Champions League. Nel frattempo però la dirigenza azzurra sta già lavorando alla squadra in vista della prossima stagione.

Partito Lorenzo Insigne, direzione Canada, e con le sirene inglesi per Victor Osimhen che si fanno sempre più rumorose, il Napoli ha comunque già piazzato il colpo Kvaratskhelia in vista della prossima stagione. Il ds Giuntoli però non guarda solo al reparto offensivo, che comunque necessiterà di altri ritocchi, ma anche alla difesa.

Tuanzebe non sarà riscattato e al suo posto il Napoli dovrà quindi trovare un nuovo difensore in grado di poter all’occorrenza affiancare Koulibaly o Rrhamani. Un profilo magari perfettamente in linea con i nuovi parametri di ingaggio stabiliti dal patron De Laurentiis. Oltre che naturalmente giovane e con già una discreta esperienza nel campionato italiano.

Napoli, nel mirino il difensore norvegese Ostigard

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport il nome caldo sulla lista del ds Giuntoli sarebbe quello del norvegese classe ’99 Leo Skiri Ostigard. Attualmente al Genoa, ma di proprietà del Brighton, Ostigard rappresenterebbe la soluzione ideale per i parametri attuali del Napoli.

Giuntoli ha da tempo ottimi rapporti con il club inglese e potrebbe quindi far leva anche su questo per intavolare una trattativa per il 22enne. La valutazione non certo eccessiva, si parla di cifre attorno ai 5 milioni, non sarebbe certo un problema per il club partenopeo, soprattutto se in campo la squadra allenata da Spalletti dovesse centrare quanto prima la matematica qualificazioni in Champions League.