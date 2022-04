Italia, Mancini ha un nuovo numero 10? Arriva la confessione

Il CT Roberto Mancini è alle prese con la costruzione dell’Italia del futuro. Ecco chi potrebbe essere il perno da cui ripartire.

Archiviata la delusione per la seconda mancata partecipazione consecutiva al Mondiale, l’Italia ha deciso di continuare con Roberto Mancini come CT. Mentre i tifosi saranno costretti a guardare i Mondiali da lontano, il Commissario Tecnico dovrà iniziare a pensare già alla Nazionale del prossimo futuro.

C’è una posizione da detentori dell’Europeo da difendere e un cambio generazionale da affrontare. Diversi punti fermi della Nazionale italiana di questo periodo potrebbero smettere, mentre un altro pilastro di Roberto Mancini, l’attuale numero dieci Lorenzo Insigne, andrà in Canada al Toronto FC e molti temono che ciò lo faccia uscire dal giro della Nazionale.

E proprio dalla pesante eredità della numero dieci potrebbe ripartire il nuovo ciclo dell’Italia. Uno dei maggiori indiziati per indossare il numero pesante, che in epoca relativamente recente è stato appannaggio di gente come Roberto Baggio e Francesco Totti è un altro romanista: Nicolò Zaniolo.

Zaniolo e il futuro dell’Italia: “Io nuovo dieci? Se lo vogliono…”

In una lunga intervista a The Athletic il giovane centrocampista della Roma ha parlato anche di Nazionale e delle sue prospettive con la maglia dell’Italia. “L’Italia ha sempre avuto grandi campioni.” ha dichiarato Zaniolo. “Grandi giocatori hanno vestito questa maglia e le responsabilità connesse al numero dieci sono sempre alte.”

“Io gioco sempre per divertirmi e per aiutare la squadra.” ha poi continuato Zaniolo a specifica domanda sulla possibilità che possa essere lui il nuovo numero dieci della Nazionale italiana. “Se le persone decideranno che la maglia numero dieci spetta a me, allora sarà molto felice di indossarla conoscendone l’importanza e il significato.”