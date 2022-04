“Servono 60 milioni”: Juve, la richiesta per provare a spaventare Agnelli

Per la Juve è già tempo di pensare al mercato e gli obiettivi per la prossima stagione. Per uno di chiesti spunta la richiesta importante.

La Juve del futuro è già in fase di costruzione. Lo Scudetto è ormai andato, la Vecchia Signora si tiene stretta il piazzamento Champions e nel frattempo prova già a gettare le basi per quelli che saranno i colpi del prossimo futuro. Da un lato c’è la necessità di dare un occhio ai conti, e dunque evitare di dover sborsare cifre importanti per il mercato (soprattutto dopo l’operazione Vlahovic). Dall’altro, però, c’è anche la voglia di costruire un squadra in grado di poter competere per il titolo subito.

La prossima stagione sarà cruciale per la Juventus, che dopo due anni a bocca asciutta (quest’anno, ad onore della verità, c’è la finale di Coppa Italia da giocare) ha assolutamente bisogno di rimettersi in carreggiata e puntare a vincere. Ed ecco perchè la dirigenza sta già lavorando su alcuni nomi che potrebbero essere gli innesti giusti per Max Allegri. Giocatori giovani, in grado di garantire anche un futuro roseo alla Vecchia Signora.

Juve, Zaniolo nel mirino ma la Roma alza il muro

Ecco perchè nel mirino della Juventus è finito anche Niccolò Zaniolo, uno che ha già dimostrato di poter essere il futuro della nazionale e non solo. Da mesi viene accostato il suo nome al club bianconero, ed in estate è possibile possa partita l’assalto al talento romano. Da capire la disponibilità della Roma nel cedere il giocatore, anche se arrivano i primi paletti che potrebbero spaventare la dirigenza torinese.

Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Sky Sport’, infatti, la Roma sarebbe disposta a cedere il giocatore per una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro. Una richiesta importante, volta anche a destabilizzare lo stesso Agnelli e la sua volontà di mettere le mani sul gioiello giallorosso.