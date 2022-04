Brutte notizie per la Juventus. Per i bianconeri potrebbe essere in arrivo una grandissima batosta che mette a rischio il prossimo futuro.

Sul campo la Juventus si avvia a conquistare la qualificazione in Champions League. Oltre a questo gli uomini di Massimiliano Allegri hanno anche la possibilità di portare a casa un trofeo con la finale di Coppa Italia da giocarsi contro l’Inter.

Soprattutto la qualificazione alla coppa dalla grandi orecchie è di vitale importanza per la proprietà, intenzionata a ripartire, anche grazie agli introiti dati dalla competizione, dopo un biennio decisamente avaro di soddisfazioni. All’orizzonte ci sono però nubi che si addensano e che potrebbero complicare il futuro del club bianconero proprio riguardo la Champions League.

Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’ostinazione di Andrea Agnelli per la Superlega potrebbe costare caro al club bianconero. Addirittura la UEFA starebbe pensando di escludere la Juventus e gli altri due club ribelli, il Barcellona e il Real Madrid, dalla Champions League 2023/24.

Superlega, la UEFA al contrattacco: cosa rischia la Juventus?

Nonostante le innumerevoli defezioni, i tre club non hanno mai abbandonato il progetto della Superlega. Una cosa che continua a far salire la tensione con la UEFA. La recente sentenza del tribunale di Madrid, che ha praticamente sbloccato la possibilità per l’organismo calcistico continentale di comminare sanzioni, ha però cambiato le carte in tavola.

Adesso i rapporti di forza sono a favore dell’UEFA, con Ceferin che può passare al contrattacco e punire la ribellione dei tre club. Oltre alla già citata esclusione dalle coppe europee per il 23/24, che sarebbe già di per se una mazzata per il bilancio, la UEFA sarebbe intenzionata anche a comminare una multa salata ai tre club. Ben 15 milioni e il 5% sui premi UEFA. L’unico modo per i tre club di evitare tali punizioni sarebbe quello di allinearsi e abbandonare il progetto per la Superlega.