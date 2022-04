Milan, decisione presa: sarà addio, l’indizio svela tutto

Il Milan a fine campionato, dopo Kessie, lascerà partire anche un altro centrocampista: Maldini ha già scelto il suo sostituto.

La papera commessa ieri da Ionit Radu, oltre ad affondare l’Inter, ha consentito al Milan di guardare con maggiore ottimismo allo scudetto. Nelle ultime 4 partite i rossoneri affronteranno la Fiorentina (reduce da 2 sconfitte consecutive), Verona, Atalanta e Sassuolo. Non proprio una passeggiata di salute ma intanto la capolista è tornata padrone del proprio destino. Per centrare l’obiettivo servirà macinare più punti possibili, con il club che intanto ha iniziato a pianificare le prossime mosse in sede di mercato.

La priorità resta il sostituto di Franck Kessie: l’ivoriano a luglio diventerà un nuovo elemento del Barcellona, che ha messo sul piatto un ingaggio da 6.5 milioni netti ed un ruolo di primaria importanza nello scacchiere tattico di Xavi. Un addio a parametro zero che Paolo Maldini vorrebbe compensare con l’acquisto di Renato Sanches tuttavia acquistarlo dal Lille non si preannuncia facile sia per una questione economica (poco meno di 20 milioni) che per la folta concorrenza.

Addio vicino pure per Tiemoué Bakayoko, la cui seconda esperienza in maglia rossonera si è rivelata deludente sotto tutti i punti di vista. Per lui appena 13 presenze in campionato, l’ultima datata 17 gennaio. Da quel momento in poi è scomparso dai radar, restando in panchina senza mai essere utilizzato 10 volte e saltando due gare per un infortunio agli adduttori.

Milan, Bakayoko ai saluti

Per acquistarlo a titolo definitivo il club dovrebbe versare nelle casse del Chelsea circa 15 milioni: troppi per Maldini che in queste ore sta valutando l’idea di non confermarlo e rimandarlo così a Londra. Uno scenario confermato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, secondo il quale a prendere il suo posto nella rosa a disposizione di Stefano Pioli sarà Tommaso Pobega.

Il centrocampista sta vivendo una buona stagione in prestito al Torino, con 4 reti e 2 assist in 29 apparizioni complessive. Un buon bottino, che gli ha permesso di rivelarsi spesso determinante per la causa granata ed ottenere la piena stima del tecnico Ivan Juric. Il quale, di recente, ha chiesto alla sua dirigenza di fare tutto il possibile per farlo restare alla sua corte almeno un altro anno. Difficile che ciò accada: Maldini lo attende.