Milan, salti di gioia per Pioli: pronta la svolta per la Fiorentina

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli. Recupero importante per l’allenatore del Milan in vista dell’importante match contro la Fiorentina.

La sconfitta di ieri dell’Inter di Simone Inzaghi dà ovviamente al Milan la grande opportunità di poter restare in vetta ed avere nelle proprie mani il destino di una stagione. La corsa Scudetto adesso è più accesa che mai, e proprio il match tra nerazzurri e Bologna doveva essere un crocevia importante per le due milanesi. Il pasticcio di Radu nel finale, ha regalato proprio alla squadra di Stefano Pioli un’occasione d’oro per prendersi il ruolo di favorita.

Certo, il calendario dei rossoneri resta molto complesso. Da qui alla fine, infatti, i rossoneri dovranno affrontare Fiorentina, Hellas, Atalanta e Sassuolo. Quattro squadre che nel corso della stagione hanno fatto male anche alle big, e due di queste inseguono anche l’obiettivo Europa. Ecco perchè servirà avere la rosa a disposizione e lasciarsi alle spalle il prima possibile tutti i problemi fisici dei giocatori.

Milan, buone notizie per Pioli: pronto il rientro di Bennacer

E cosi ecco che in queste ore arriva una buona notizia per Pioli, soprattutto in vista di questo importante rush finale. Bennacer, out dopo l’infortunio patito nel finale del derby di Coppa Italia contro l’Inter, è pronto al rientro. Ieri l’algerino ha svolto lavoro personalizzato, ma i problemi alla caviglia pare si stiano risolvendo.

Ecco che Bennacer – secondo quanto riportato questa mattina da ‘Il Corriere dello Sport’ – potrebbe recuperare proprio per il match contro la Fiorentina. Un ritorno importante a centrocampo per Pioli, che potrebbe consentire allo stesso allenatore anche di giocarsi delle varianti tattiche come l’avanzamento di Kessie, che andrebbe a contendersi un posto con Brahim Diaz.