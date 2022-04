Milan nel caos, durissimo attacco: spunta una telefonata, il motivo

Domenica il Milan continuerà la corsa Scudetto contro la Fiorentina, ma il club rossonero ha subito un duro attacco in queste ore.

Dopo l’incredibile sconfitta dell’Inter contro il Bologna, il Milan ha di nuovo tra le mani il suo destino. La rincorsa dei rossoneri per la vittoria dello scudetto riprenderà domenica contro la Fiorentina che non sta vivendo un gran momento, visto che ha perso sia la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus che le ultime due in campionato contro Salernitana ed Udinese. A far rumore in casa viola sono state proprio le sconfitte subite in campionato, considerando la forza dei granata e dei friulani.

La squadra di Italiano rischia di terminare una stagione molto positiva nel peggiore dei modi. I gigliati, infatti, adesso sono settimi in classifica e dovranno riprendersi al più presto per sperare di qualificarsi per un posto in Europa per la prossima stagione e lo dovranno fare sin da subito contro il Milan.

Proprio su questo match già ci sono tantissime polemiche. Le principali organizzazioni dei tifosi della Fiorentina, infatti, hanno diramato un comunicato in cui si sono lamentate dell’assenza dei biglietti per la partita di domenica al Meazza. A seguito di questa nota dei sostenitori gigliati c’è stato un duro attacco al Milan.

Milan, l’attacco di Joe Barone: “Problemi biglietti per domenica? Non siamo stati rispettati”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a margine di un evento a Palazzo Vecchio: “Problemi riguardanti i biglietti per la gara di San Siro? Ieri sera ho parlato al telefono con Scaroni e gli ho riferito la mia. Sono veramente arrabbiato per questa situazione, perché non siamo stati rispettati. Il Milan è al corrente di tutto ciò, speriamo che ci possa essere un’apertura da qui a domenica”.

Il dirigente viola ha poi parlato anche della Fiorentina: “Stiamo vivendo un momento particolare. Dobbiamo lavorare per le prossime gare, soprattutto per quella con il Milan. Obiettivo Europa? Dobbiamo continuare a crederci, perché abbiamo un team che può fare risultato con tutti. Rapporto con Italiano? Siamo stati al mare per trascorrere una giornata diversa rispetto alle altre”.