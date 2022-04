“È il mio sogno”: Roma-Zaniolo, la confessione sul futuro spiazza i tifosi

Il giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo, si è raccontato nel corso di una lunga intervista e ha svelato il suo sogno nella vita da calciatore.

Non è più quello degli inizi. L’esperienza ha cambiato in meglio Nicolò Zaniolo perché tra Nazionale, infortuni e soprattutto Roma, il calciatore ha raggiunto maggiore consapevolezza su sé stesso e anche sulle sue ambizioni. Non è un caso che le sue prestazioni stiano conoscendo un grande incremento e gli stiano giungendo anche proposte o meglio diversi club stanno attenzionando il suo profilo.

Uno dei segreti è sicuramente José Mourinho. In occasione dell’intervista che l’attaccante ha rilasciato a ‘The Athletic’, Zaniolo ha raccontato che l’ingresso negli spogliatoi da parte del portoghese ha dato un’altra anima alla squadra: “È un vincente, un grande mister e motivatore. Mi dà consigli e mi chiede di migliorare la fase difensiva. Ha ragione”.

E se vincere aiuta a vincere, anche frequentare i vincenti stimola i propri obiettivi. Nicolò Zaniolo ha le idee chiare e confida il suo grande sogno.

Roma, Zaniolo svela il suo sogno: “Gioco per quello”

Rispetto alle proprie ambizioni individuali Nicolò Zaniolo a ‘The Athletic’ racconta: “Sogno il Pallone d’Oro. Si gioca per quello, ogni calciatore lo desidera. È durissima, ma perché no?”. Non si pone limiti il giocatore appena 22enne sia come singolo che come squadra.

La Roma d’altronde è l’ultima squadra italiana in questa stagione ancora in lotta per un titolo internazionale, ovvero la Conference League. Questa sera in Inghilterra andrà di scena l’andata delle semifinali contro il Leicester e proprio sui trofei l’italiano dichiara: “Siamo in corso per la Champions e in fondo alla Conference League. Credo che sia cambiato qualcosa. Il primo obiettivo è vincere dei trofei e ci resta ancora un mese per dare il massimo. Poi voglio diventare ancora più forte”.