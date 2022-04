Juventus, brutte notizie: l’ufficialità di cui Agnelli ne avrebbe fatto a meno

Non solo campionato per la Juventus che in vista della prossima stagione valuta i possibili acquisti e le cessioni per la rosa del futuro.

Mancano quattro giornate al termine del campionato e diversi club di Serie A sono già al lavoro per pianificare la prossima stagione. Una di queste è la Juventus di Massimiliano Allegri: il club bianconero pensa sia ai rinforzi in entrata che a quelli in uscita e lavora per migliorare la propria rosa.

Nella giornata di ieri, nel recupero di campionato tra Atalanta e Torino, ci sono state tante reti ed emozioni. La gara è terminata con un pirotecnico 4 a 4 e le squadre di Gasperini e Juric hanno regalato uno dei match più divertenti di questa stagione.

In questo incontro c’è stato l’ennesimo stop dell’attaccante croato Marko Pjaca. Il calciatore era considerato come uno dei più grandi talenti del calcio internazionale, ma la sua carriera ha subito diversi stop ed a causa di questi la sua carriera (da predestinato) ha subito una brusca frenata. Nel match di Bergamo l’attaccante di proprietà della Juventus ha subito un nuovo infortunio, mettendo in ansia il suo nuovo club. Dopo soli 30 minuti di gioco il giocatore si è fermato ed è stato cosi costretto al cambio.

Juventus, nuovo infortunio per Pjaca

Come riporta il sito ufficiale del Torino, Marko Pjaca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro ma fortunatamente gli esami hanno escluso lesioni ai legamenti. Il futuro del calciatore adesso è un importante punto interrogativo.

Questa situazione non è certo una buona notizia per la società bianconera. Pjaca ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e dopo questo infortunio difficilmente il club granata riscatterà il giocatore. Pjaca rischia ora di tornare alla Juventus e la società dovrà valutare cosa fare del giocatore.