Ritorno alla Juventus, arrivano le dichiarazioni che fanno felici i tifosi

Oggi a ‘Il Foglio a San Siro’ non ha parlato solo Agnelli ma anche una bandiera della Juventus, che si è soffermata su un suo ritorno.

Dopo la vittoria con il Sassuolo nei minuti finali della gara con la rete di Kean, la Juventus si è portata ad un solo punto dal Napoli terzo. I bianconeri, considerando che la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è quasi del tutto messa al sicuro, hanno come obiettivo sia guadagnare almeno una posizione in classifica che vincere la Coppa Italia.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, sfiderà l’Inter il prossimo 11 maggio all’Olimpico di Roma per cercare di aggiudicarsi la coppa nazionale. Per la Juventus sicuramente non è stata una stagione perfetta, ma il presidente Agnelli ha parlato così a ‘Il Foglio a San Siro’ dell’annata del club bianconero: “Chi non vince ha sempre dei rimpianti. Abbiamo avuto tanti momenti negativi, ma certamente la gara con l’Inter ha cambiato i giudizi di questa stagione”.

Il presidente della Juventus ha parlato anche di Allegri: “C’è un progetto di lungo periodo molto valido, Max ha riportato solità”. Allo stesso evento ha partecipato anche un ex calciatore bianconero, le cui dichiarazioni avranno fatto sicuramente piacere ai sostenitori della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, Marchisio parla di suo possibile ritorno: “Se ci dovessero essere delle opportunità le valuterò”

Anche Claudio Marchisio, infatti, ha partecipato a ‘Il Foglio a San Siro’, dove si è soffermato anche su un suo presunto ritorno alla Juventus: “Sono nato juventino, cresciuto ed ho vinto con questa maglia. Se ci dovessero essere delle opportunità le valuterò, fino adesso sono felice del percorso che ho fatto. Il mio essere juventino non deve essere per forza legata ad un mio ruolo in società. Nei prossimi anni valuterò tutte le possibilità che si presenteranno”.

L’ex centrocampista ha poi continuato il suo intervento: “Addio di Chiellini? A Giorgio posso dire solo grazie, anche per quello che lascerà all’intero calcio italiano. Coppa Italia? Giocarsi un trofeo è sempre importante. In questa stagione la Juventus ha avuto troppi alti e bassi, altrimenti avrebbe detto la sua anche per la vittoria del campionato”.