“È colpa dell’Inter”: frecciata al club, la rivelazione scagiona il calciatore

Frecciata a sorpresa rivolta all’Inter. L’ex portiere, oggi agente, commenta la batosta dei nerazzurri contro il Bologna.

L’Inter di Simone Inzaghi è finita nel caos dopo il passo falso contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ancora assente in panchina a causa di problemi di salute. Il club nerazzurro ha gettato al vento l’opportunità di superare il Milan di Stefano Pioli in classifica generale. La lotta scudetto, dunque, ancora una volta, resta più serrata che mai.

L’elenco parla chiaro: la squadra rossonera resta capolista e i cugini interisti continuano a rincorrere. A poche giornate dalla fine, la sconfitta contro il Bologna rischia di pesare come un macigno. Nel mirino della critica, ovviamente, è finita la papera di Radu, chiamato a sostituire l’indisponibile Samir Handanovic all’ultimo minuto.

Inter, Martina difende Radu

Il portiere nerazzurro è stato il protagonista assoluto del match, ovviamente in negativo. Una giornata da dimenticare per lui che è stato prontamente consolato proprio dal capitano dell’Inter, suo compagno di reparto. Nonostante la pioggia di critiche ricevute, però, c’è stato qualcuno che ha difeso Ionut Radu.

Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon tra gli altri ed ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni pubblicate sulle colonne del quotidiano ‘Tuttosport’. Il procuratore dell’ex Juventus ha commentato la papera di Radu nella sfida contro il Bologna.

Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Quello che è successo a Radu contro il Bologna è colpa dell’Inter – ha esordito – perché si sa che Handanovic non può giocare 50 partite all’anno. Il portiere è un calciatore come tutti gli altri, ci sono dei momenti in cui non è al top della forma ed è solo al 60%. Il club e l’allenatore devono farlo riposare, devono imporlo. Lui inizia ad avere una bella età ormai. Se il secondo portiere non gioca mai è difficile trovarlo pronto. Anche con Padelli è accaduto lo stesso. Anche lui è un buon portiere così come lo è Radu”.