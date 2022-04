Inter, l’addio è questione di pochi mesi: Marotta e Inzaghi lo mandano via

Inter, il club è pronto a cedere uno dei suoi calciatori in prestito in Serie B. Dopo la batosta contro il Bologna la partenza sembra certa.

L’Inter di Simone Inzaghi ha gettato al vento la possibilità di mettere in difficoltà il Milan di Stefano Pioli. Il club nerazzurro, dopo la sconfitta contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic nella gara del recupero della ventesima giornata, resta secondo in classifica generale. I punti che separano, ora, i due club di Milano sono solamente due.

La lotta per lo scudetto resta più serrata che mai. Nelle prossime quattro gare servirà evitare qualsiasi tipo di errore, altrimenti il rischio di vedere andare in fumo l’intera stagione sarebbe elevato. Lo sa bene proprio il club nerazzurro: la fatale papera di Ionut Radu è costata cara ai nerazzurri, anche se i tifosi restano divisi sul suo operato contro gli emiliani.

Inter, Radu via in prestito

Dopo la clamorosa papera contro il Bologna, l’Inter deve e vuole cautelarsi per il post Samir Handanovic. Il futuro del portiere e capitano del club nerazzurro è ancora in bilico. Proprio per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno da tempo bloccato Onana dall’Ajax. Il portiere del club olandese, salvo clamorosi ribaltoni, arriverà a parametro zero questa estate.

A quel punto non ci sarebbero chances utili per Ionut Radu, finito nel caos più totale dopo l’errore di qualche giorno fa. Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il futuro del portiere dell’Inter sembra essere lontano da Milano. Salvo sorprese, dunque, per lui sarebbe prevista una cessione in prestito. Per il suo cartellino sono già arrivate diverse richieste da squadre di alta classifica di Serie B. Una su tutte è il Lecce, capolista del campionato cadetto: i pugliesi vorrebbero il portiere interista per la prossima stagione, in vista della promozione nel massimo campionato. Inzaghi, dunque, ha deciso di puntare su altri profili. Stesso discorso vale per Beppe Marotta, pronto a far partire il ragazzo già nei prossimi mesi.