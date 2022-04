Chelsea, annuncio a sorpresa: cambia il futuro di Lukaku?

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe cambiare a breve, complice l’annuncio a sorpresa che riguarda il Chelsea

La guerra tra Ucraina e Russia ha sconvolto inevitabilmente il mondo e nelle sanzioni per gli oligarchi russi ci è andato di mezzo anche il calcio. Il più famoso di tutti, Roman Abramovich, ha visto tutti i suoi beni congelarsi. Di conseguenza, anche il Chelsea, che ora deve necessariamente cambiare proprietà. Al momento, il mercato dei Blues è bloccato sia in entrata, sia in uscita. Va conclusa la stagione e Thomas Tuchel ha il dovere di riconquistare un posto tra le prime quattro in classifica.

Una situazione anomala, dove potrebbero arrivare anche delle novità per Romelu Lukaku. Il centravanti belga era approdato al Chelsea l’anno scorso per circa 115 milioni di euro. E’ delle ultime ore la notizia di un incontro con il Barcellona per un possibile approdo ai blaugrana. Ma altre novità non tardano ad arrivare, soprattutto sul cambio di proprietà: questo potrebbe dunque modificare il destino di Lukaku.

Chelsea, cambio di proprietà: rebus Lukaku

Secondo quanto riferito da Blick, la gara di acquisto del Chelsea è stata vinta da Todd Boehly e Hansjorg Wyss per 3,5 miliardi di dollari. All’ultimo momento c’era stato anche il tentativo dell’uomo più ricco della Gran Bretagna, Jim Ratcliffe, non andato a buon fine. Il club londinese passerà dunque da Abramovich ai due miliardari, mancano soltanto le firme sui documenti e l’approvazione da parte del Governo visti i beni congelati dell’oligarca russo.

Questo, dunque, potrebbe cambiare il futuro di Lukaku e non solo. Con il cambio di proprietà, il Chelsea non avrebbe più il mercato bloccato e potrebbe operare senza problemi, iniziando anche a sostituire Rudiger, destinato ad andare al Real Madrid a parametro zero.