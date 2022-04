Napoli, Giuntoli ha trovato il terzino del futuro: affare in Serie A

Il Napoli vuole qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, ma Giuntoli già si sta muovendo sul mercato.

Dopo la sconfitta contro l’Empoli di domenica al Castellani, in casa Napoli sono stati giorni di profonda riflessione. Tantoché il presidente De Laurentiis è intervenuto in prima persona, recandosi ogni giorno a Castel Volturno. Il patron partenopeo ha avuto anche un paio di cene con la squadra per cercare di capire cosa sta accadendo tra le fila azzurre.

Il Napoli deve riprendersi il prima possibile, perché bisogna ancora raggiungere la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League. Il prossimo match della squadra di Luciano Spalletti sarà contro il Sassuolo di Dionisi, in cui i partenopei hanno l’obbligo assoluto di portare a casa i tre punti.

In questi ‘giorni travagliati’ si sono susseguite varie indiscrezioni di mercato: dal futuro di Spalletti, passando per il rinnovo di Mertens, al fortissimo interesse del Manchester United per Victor Osimhen. In queste ore ci sono state ulteriori novità di mercato che riguardano il Napoli della prossima stagione.

Napoli, Giuntoli sta trattando con il Bologna per prendere Hickey

Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, la società partenopea avrebbe chiesto al Bologna lo scozzese Aaron Hickey. Il giovane calciatore, classe 2002, è stato autore di una grandissima stagione quest’anno con la maglia rossoblù. La trattativa per il terzino sinistro esisterebbe già, ma non sarebbe affatto semplice a causa della folta concorrenza.

Aaron Hickey, infatti, è seguito anche da tantissimi club di Premier League. L’accostamento del giocatore del Bologna al Napoli è sintomo che la trattativa per Mathias Olivera con il Getafe non è ancora del tutto chiusa. La società partenopea, difatti, vuole assolutamente un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione, considerando anche il futuro incerto di Mario Rui.