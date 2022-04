“E’ una sagra di paese”: Inter-Milan, l’attacco è pesante

Mentre la Serie A vive il suo rush finale, si cominciano a tirare le somme del campionato. Arriva la bordata alla lotta Scudetto Inter-Milan.

La lotta Scudetto prosegue, e sono due le squadre che ormai sono arrivate ad un passo dal traguardo. Inter e Milan si giocheranno la possibilità di mettere le mani sul titolo da qui al termine della stagione, con il Napoli ormai fuori dai giochi e la Juventus defilata al quarto posto. Un campionato, quello che va concludendosi, che ha regalato una parte alta della classifica in costante divenire, senza una squadra in grado di dominare in maniera netta sulle altre.

Per alcuni, però, proprio quest’ultimo è stato segno di un punto debole al quale il calcio italiano è andato incontro, figlio di un livellamento verso il basso. Vero è che le big della Serie A hanno avuto dei passi falsi molto particolari, al punto da finire concretamente al centro delle critiche dei tifosi spesso e volentieri.

Serie A, Inter-Milan e lotta Scudetto: arriva l’attacco

Insomma, quando manca ormai pochissimo al termine della stagione c’è chi comincia a tirare le linee di quello che è stato fatto in questi mesi, e di come si è espresso il calcio italiano. Certo, l’uscita dell’Italia ai Mondiali rappresenta una macchia pesante che non può escludere anche quelle che sono le dinamiche che si svolgono all’interno della Serie A.

Cosi ne ha parlato Toni Damascelli, che dalle colonne de ‘Il Giornale’ ha rifilato un attacco nemmeno troppo leggero a tutta il campionato italiano: “La Serie A è una sagra di paese”, ha scritto il giornalista, punzecchiando velatamente anche le prime della classe. Insomma, secondo Damascelli chi vincerà sarà “la migliore tra i peggiori”.