“Lascerà la panchina”, colpo di teatro: Serie A, l’annuncio spiazza tutti

Serie A, la squadra è nel mirino della critica nonostante la roboante vittoria. E arriva la rivelazione sul futuro dell’allenatore…

La SSC Napoli di Luciano Spalletti è reduce dalla roboante vittoria ai danni del Sassuolo di Alessio Dionisi. Il 6-1 giunto nella gara di anticipo del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022, però, non spegne le polemiche. Anzi, forse lascia un pizzico di rammarico in più dopo la batosta subita dall’Empoli di Aurelio Andreazzoli nel precedente turno di campionato.

In ogni caso, però, se la sconfitta in terra toscana è valsa il quasi addio allo scudetto, gli azzurri sono ad un passo dalla matematica qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Ma quale sarà il futuro dell’allenatore azzurro? Se il club partenopeo è destinato a qualificarsi nell’Europa che conta, qualcuno non esclude che il prossimo anno possa esserci un nuovo allenatore sulla panchina dello stadio Maradona.

Il futuro di Spalletti è ancora in Serie A? La rivelazione di Sabatini

Il 3-2 contro l’Empoli è stato seguito dalla reazione di pancia del patron De Laurentiis che aveva annunciato il ritiro per i suoi. A mente fredda, però, il numero uno del club ha deciso di non ripetere la stessa situazione che i tifosi e la squadra furono costretti a vivere ai tempi del tanto chiacchierato ammutinamento con Carlo Ancelotti.

Niente ritiro, quindi. Tutti a cena per ricompattare l’ambiente e superare il momento negativo. E oggi, non a caso, è arrivata la prima risposta che i tifosi attendevano con ansia. Il risultato del Maradona giunto nel pomeriggio, però, potrebbe non bastare a sistemare le cose. Il giornalista Sandro Sabatini, infatti, intervenuto in diretta radiofonica a ‘Radio Radio’, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio circa il futuro del tecnico di Certaldo.

Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Quelle di Spalletti sono parole di circostanza – ha svelato -. Ormai è chiaro che il suo rapporto col presidente Aurelio De Laurentiis si sia incrinato. A fine stagione si separeranno”. Il riferimento del collega di ‘SportMediaset’ è alle parole dell’allenatore nella conferenza stampa post Napoli-Sassuolo. Nell’incontro con la stampa, l’allenatore azzurro ha espresso parole positive a proposito dell’intervento di ADL, sceso in campo in prima persona al fianco della squadra negli ultimi giorni.