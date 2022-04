Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Sassuolo, match che apre la trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle 15.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Napoli-Sassuolo, gara valida per la trentacinquesima giornata di campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona, il club azzurro di mister Luciano Spalletti ospita i neroverdi di Alessio Dionisi. Il match vale tanto per i padroni di casa, decisi ad uscire dal momento nero che è costato l’addio allo scudetto.

I partenopei sono a quota 67 punti in elenco, con un solo punto sulla Juventus, quarta in classifica, e sette punti sul Milan di Stefano Pioli, capolista. Nelle ultime tre gare solo un punto è stato conquistato. Per questo motivo è obbligatorio invertire la rotta. Anche il Sassuolo non se la passa benissimo. Gli emiliani sono reduci da due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate di campionato. A dare il via al match è il fischietto dell’arbitro Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Mokhtar e Fiore. Al VAR, invece, il duo formato da Dionisi e Longo.

Napoli-Sassuolo, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Tuanzebe, Juan Jesus, Di Lorenzo, Demme, Elmas, Politano, Mertens, Petagna.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Henrique; D. Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Satalino, Pegolo, Peluso, Ceide, Chiriches, Tressoldi, Magnanelli, Oddei, Djuricic, Ciervo, Samele, Defrel.