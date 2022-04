Manca sempre meno al fischio di inizio di Sampdoria-Genoa, gara valida per il trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle ore 18.00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, va in scena il 107° derby della Lanterna. La formazione blucerchiata di Marco Giampaolo affronta il Genoa di Alexander Blessin in un match che, con ogni probabilità, non vedrà esclusione di colpi.

Entrambe le formazioni devono vincere a tutti i costi per allontanare gli spettri della retrocessione. Giampaolo è fuori dalle ultime tre in classifica generale, appollaiato al sedicesimo posto in classifica a quota 30 punti. La Samp, nelle ultime cinque uscite stagionali, ha conquistato una sola vittoria, un solo pareggio e ben tre sconfitte. Discorso analogo per i rossoblù che nelle ultime cinque ha perso tre volte e vinto due. Il Grifone è penultimo in classifica generale con 25 punti portati a casa. A dare il via al match è il signor Maresca, coadiuvato dagli assistenti Paganessi e Colarossi. Al VAR, invece, il duo formato da Irrati e Colombo.

Sampdoria-Genoa, le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, O. Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby, Augello; Sabiri, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Yoshida, Askildsen, Vieira, Magnani, Conti, Damsgaard, Trimboli, Supryaga, Quagliarella.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Yeboah, Amiri, Gudmundsson; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Vodisek, Ghiglione, Calafiori, Masiello, Hefti, Criscito, Portanova, Melegoni, Hernani, Galdames, Ekuban.