“È colpa loro”: caos totale Spezia-Lazio, furia dei tifosi sui social

Ennesima prestazione non proprio positiva durante il match tra Spezia e Lazio. I tifosi perdono la pazienza e si scatenano sui social.

Finisce con una vittoria di misura biancoceleste il match tra Spezia e Lazio. Una gara che è stata contraddistinta dai tantissimi gol, ma soprattutto dagli altrettanti errori difensivi. Specialmente per quanto riguarda la Lazio.

I biancocelesti infatti concludono l’ennesima partita subendo gol. Nelle ultime sei la Lazio non è mai riuscita a concludere i 90′ senza subire gol. L’ultimo match a reti inviolate per i biancocelesti è infatti quello di metà marzo contro il Venezia. Un 1-0, seguito subito dopo dai tre gol presi nel derby e dalle reti subite da Sassuolo, Genoa, Torino, Milan e questa sera dallo Spezia.

Un trend che fa si che la Lazio sia a quota 53 reti subite, tra i peggiori reparti difensivi del campionato nonostante il club sia in piena corsa per un posto in Europa League. Una costante, quella dei gol subito, che in più di un’occasione ha frenato il club biancoceleste in questa stagione, impedendo di fare risultato in alcune occasioni.

Lazio, una difesa colabrodo: sui social piovono feroci critiche

Naturalmente una situazione che non fa per nulla piacere a Sarri, ma soprattutto ai tifosi. Le tre reti imbarcate oggi contro lo Spezia, arrivate anche a seguito di errori grossolani, hanno infatti portato ad una protesta dei tifosi sui social.

I supporters biancocelesti hanno, già dopo la terza rete spezzina, a inondare Twitter di rabbia nei confronti della difesa. In particolare sono stati presi di mira Strakosha, Patric e Acerbi, con quest’ultimo che dopo la bufera per il ‘sorriso’ a seguito del gol decisivo subito dal Milan lo scorso turno di campionato, vive una serata tra alti e bassi. Serata che, fortunatamente per la Lazio, culmina in maniera positiva con il suo gol decisivo.