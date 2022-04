“Sarà la sua ultima partita”: occhio Napoli-Sassuolo, il big dice addio?

Napoli-Sassuolo apre il weekend di calcio in Serie A: arrivano le prime sentenze sul futuro del big, attenzione a quello che succederà nelle prossime settimane.

Sabato da dimenticare per il Sassuolo di Alessio Dionisi. Almeno in questo primo pomeriggio: dopo 23′ la sua formazione è già sotto 4-0 contro il Napoli di Luciano Spalletti, in una prestazione (quella degli azzurri) che ha lasciato i pochi tifosi del Maradona increduli e soddisfatti.

Una prestazione che i supporters campani attendevano da tempo. Dal tracollo con la Fiorentina, la formazione di Spalletti è piombata in una crisi che è valsa lo Scudetto e la pazienza del tifo napoletano.

Per questo, oggi, la reazione furiosa e imperiosa del Napoli, che non ha dato il tempo di adattarsi al Sassuolo, quando già ne aveva azzannato il collo.

Napoli-Sassuolo, Dionisi boccia il big: dal web arriva la sentenza sul suo futuro

Eppure, nella cornice del Maradona, mister Dionisi ritrovava dal primo minuto di gioco Filip Djuricic. Il serbo mancava alla titolarità da quasi 6 mesi e oggi ha fatto ritorno in campo nello starting eleven, al posto dell’indisponibile Traoré. Una chance che, però, è durata soltanto 23′, con il tecnico neroverde che ha sostituito lo stesso Djuricic dopo il quarto gol subìto dal Napoli.

Insomma, una bocciatura netta e senza diritto di replica: l’ex Benevento e Sampdoria è stato tra i peggiori in campo dei suoi, per una partita che può essere stata la sua ultima con la maglia degli emiliani.

“Questa sarà la sua ultima partita”, sentenzia qualche tifoso sui social, preconizzando un addio ormai certo da parte del big del Sassuolo. Dopo la stagione estremamente complicata e i tanti problemi fisici riscontrati, il feeling tra Djuricic e Dionisi non sembra mai essere decollato. E in vista della prossima stagione, la via della cessione potrebbe essere quella più percorribile.