Napoli nel caos, putiferio prima del Sassuolo: sta succedendo per strada

Clima pesante a Napoli, a poche ore dalla delicata sfida contro il Sassuolo: la reazione dei tifosi gela e preoccupa la squadra.

Clima pesante in casa Napoli. Le sconfitte patite per mano della Fiorentina e dell’Empoli, unite al pareggio contro la Roma, hanno fatto svanire il sogno di vincere lo scudetto ed ora il club proverà almeno a blindare il terzo posto. Troppo poco per i tifosi, delusi dal rendimento offerto dalla squadra di Luciano Spalletti crollata nelle ultime settimane e rimasta con appena un punto di vantaggio rispetto alla Juventus quarta.

Ecco perché, nella giornata di oggi, parte della tifoseria si è voluta ritrovare sotto palazzo Caracciolo (sede del ritiro pre-gara) al fine di contestare gli azzurri come testimoniato dal video realizzato dalla nostra redazione: “vergognatevi”, “voi non siete napoletani”, “solo gli ultras vincono sempre” alcuni dei cori lanciati dalle persone presenti. Il tutto, a poche ore dalla delicata sfida contro il Sassuolo che si preannuncia quanto mai complicata.

Nell’ambiente regna quindi lo scoramento e la rabbia per quello che poteva essere e che, invece, non è stato. Tanti i motivi che hanno impedito al club di lottare fino alla fine per lo scudetto, tra cui il rendimento altalenante offerto da alcuni giocatori: Piotr Zielinski, ad esempio, non segna dal 4 dicembre mentre l’ultima marcatura di Fabian Ruiz è datata 27 febbraio.

Napoli, clima pesante nell’ambiente

La colpa, chiaramente, non va ascritta soltanto a loro due. A confermarlo è anche il fatto che in estate il Napoli andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione che comporterà l’addio di Faouzi Ghoulam, Kevin Malcuit, Lorenzo Insigne e quello probabile proprio dello spagnolo (seguito da Real Madrid). In bilico pure Victor Osimhen, finito nel mirino del Manchester United pronto a mettere sul piatto 100 milioni.

Da definire, infine, le posizioni di Hirving Lozano (che piace all’Atletico Madrid) e di Adam Ounas, utilizzato con il contagocce da Spalletti. Anche il futuro del tecnico è un rebus. Intanto, contro il Sassuolo, è probabile che rientri in campo Giovanni Di Lorenzo che ha smaltito l’infortunio che lo aveva obbligato a saltare le ultime 4 gare. Per il resto, si vedrà.