Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: c’è l’ufficialità prima del Sassuolo

Eccellente notizia per il Napoli di Spalletti: il giocatore è tornato a disposizione, dopo l’infortunio dello scoro 19 marzo.

È trascorso oltre un mese da quando, durante Napoli-Udinese, Giovanni Di Lorenzo ha subito un infortunio, che l’ha costretto a stare lontano dal campo per oltre quattro settimane. Il difensore è stato poi costretto a lasciare anche la Nazionale in occasione dello spareggio contro la Macedonia del Nord per i Mondiali di Qatar del 2022.

Il difensore, secondo diagnosi, ha riportato una distorsione di secondo grado del ginocchio destro. I controlli sono stati poi approfonditi a Villa Stuart. Con il Napoli si è optato per una terapia conservativa per consentirgli di tornare in campo in poche settimane.

Il Napoli di Spalletti è stato costretto a rinunciare a uno dei suoi uomini più importanti proprio in occasione del rush per lo scudetto. Lo riavrà a disposizione soltanto da questa settimana contro il Sassuolo per consolidare la posizione in classifica e la partecipazione alla prossima Champions League.

Napoli-Sassuolo, Spalletti felice: Di Lorenzo torna a disposizione

La bellissima notizia che arriva, dopo una difficile settimana seguita alla sconfitta esterna contro l’Empoli, per gli azzurri è proprio il rientro di Di Lorenzo nella lista dei convocati. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei partecipanti alla gara contro il Sassuolo e c’è il difensore italiano. Gli uomini scelti sono: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano.