“E’ crudele”: caos nel finale di Sampdoria-Genoa, tifosi scatenati sui social

Incredibile quanto successo nel finale del derby di Genova tra Sampdoria e Genoa. I tifosi sono letteralmente scatenati sui social.

Un finale al cardiopalma tra Sampdoria e Genoa. Il derby della Lanterna ha visto un ultimo giro di orologio letteralmente da brividi. Alla fine sorridono i blucerchiati, si disperano i rossoblù. E sui social, proprio per il finale, i tifosi si scatenano.

Al 95′ di gioco l’ingenuità di Ferrari permette al Genoa di avere un’ultima possibilità. In quel momento la Sampdoria era in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Sabiri nella prima frazione di gioco. Il blucerchiato però tocca con le mani in area e quindi l’arbitro, dopo un consulto al VAR, concede il rigore.

Del tiro dagli undici metri del potenziale pareggio si incarica Domenico Criscito, bandiera del Genoa e presenza fissa nei derby da tantissimo tempo. Criscito però fallisce il calcio di rigore, tra la disperazione dei suoi compagni e tifosi che vedono così sfumare la possibilità del pareggio a tempo praticamente scaduto.

Genoa, per Criscito arriva la consolazione da compagni, tifosi e anche avversari.

Naturalmente il rigore fallito è stata una vera e proprio botta psicologica per Criscito, considerando anche che il Genoa è in piena lotta per non retrocedere e il punto mancato potrebbe pesare molto in ottica salvezza. Immediatamente i compagni sono corsi a consolarlo. E non solo i compagni.

Uno dei primi che è andato a consolare il difensore del Genoa è stato il portiere avversario Audero. Stando a quanto riporta DAZN, il portiere della Sampdoria ha dato un bacio a Criscito sulla testa, un chiaro segno per consolarlo. Oltre al portiere della Sampdoria, ai suoi compagni e anche ai compagni di Criscito, anche sui social gli attestati di stima per il difensore sono stati tantissimi. Praticamente unanime l’appoggio al genoano dai tifosi sia sugli spalti del Ferraris che sui social.