Caos Cagliari, rischio esonero concreto per Mazzarri: sostituto a sorpresa

Serie A, la sconfitta di oggi mette l’allenatore nei guai. La panchina scotta: il club valuta la posizione. La decisione definitiva sta per arrivare.

Le ultime giornata di Serie A 2021/2022 regalano spettacolo. Se la lotta per la vittoria dello scudetto che coinvolge Milan ed Inter ruba la scena, anche la lotta per non retrocedere è piuttosto interessante. Le squadre coinvolte sono ancora tante ed i risultati dell’ultimo turno e della giornata in corso mischiano ancora le carte in tavola. Nulla è ancora deciso per Venezia, Genoa, Salernitana e Cagliari: i quattro club possono ancora salvarsi.

La matematica non condanna nessuno, ma i risultati degli anticipi della trentacinquesima giornata pesano come un macigno per il Genoa di Blessin ed il Cagliari di Mazzarri. Se i Grifoni sono stati condannati da un gol di Sabiri durante il derby della Lanterna, i sardi sono usciti con le ossa rotte dalla sfida contro l’Hellas Verona di Tudor. L’1-2 all’Unipol Arena ha fatto infuriare anche i tifosi rossoblù, autori di una durissima contestazione al fischio finale.

Serie A, la panchina di Mazzarri è a rischio: il Cagliari l’ha messo sotto osservazione

Proprio Walter Mazzarri è finito nel mirino della critica e nell’occhio del ciclone. L’allenatore del Cagliari, dopo la sconfitta di oggi pomeriggio, è in bilico. La sua posizione, infatti, è sotto osservazione dalla società sarda che si è riunita per decidere il da farsi.

Come riferisce ‘Sky Sport’, la posizione dell’allenatore rossoblù, quartultimo in elenco generale, è in bilico. La panchina scotta, poiché nonostante il Cagliari sia, classifica alla mano, l’ultima squadra salva, la Salernitana ha ancora due gare da giocare. Con ogni probabilità, dunque, nelle prossime ore potrebbero esserci novità che ribalterebbero la soluzione.

Sostituto Mazzarri: ipotesi Diego Lopez

Il giornalista Nicolò Schira, sul proprio profilo ‘Twitter’, ha svelato il nome del possibile sostituto di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari: “Traballa la panchina di Mazzarri a Cagliari dopo le 7 sconfitte nelle ultime 8 gare: possibile soluzione interna anche se non si esclude in caso di cambio una bandiera come Diego Lopez che conosce l’ambiente”.