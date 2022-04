“Era fallo netto”: Spezia-Lazio tra le polemiche, lo sfogo in diretta tv

Lo Spezia sbatte contro la Lazio che vince in extremis allo stadio Alberto Picco. Nel post gara polemiche in diretta tv su ‘Sky Sport’.

La Lazio di Maurizio Sarri espugna, non senza difficoltà, lo stadio Alberto Picco di La Spezia. La formazione biancoceleste vince 4-3 contro uno Spezia arcigno. Una sconfitta che brucia ai padroni di casa vista la tanta qualità messa in scena dinanzi al pubblico ligure.

Tanti errori difensivi, soprattutto da parte della retroguardia della Lazio, ma anche tanti gol che hanno fatto sicuramente divertire i tifosi a casa ed allo stadio. In ogni caso, però, i locali conquistano alcun punto e restano bloccati in classifica generale. Tre punti li porta a casa, invece, la formazione di Sarri che supera momentaneamente la Roma di Josè Mourinho.

Spezia-Lazio, Thiago Motta protesta nel post gara

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ nell’immediato post partita del match Spezia-Lazio. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni in diretta televisiva: “Bisogna essere orgoglioso di quello che abbiamo fatto – esordisce – ma va detto che il secondo ed il terzo gol della Lazio sono irregolari. Sul terzo gol loro c’era un fallo netto di Milinkovic-Savic. In ogni caso abbiamo fatto una buona gara, continuiamo così”.

Poi prosegue: “La salvezza? Non ci dobbiamo pensare. E’ stata una gara dura da giocare quella di oggi. Abbiamo tenuto duro nonostante episodi a favore degli avversari. Non è facile contro una squadra come quella di Sarri che cerca sempre di fare palleggio e di attaccare. Siamo stati bravi in difesa e siamo orgogliosi di quanto fatto. Gli episodi? Sono dettagli che contano, ma noi siamo rimasti dentro la gara fino alla fine”.

Insomma, il tecnico si tiene quanto di buono fatto vedere dai suoi ma recrimina contro alcune scelte arbitrali. A suo parere, dunque, c’è qualcosa da ridire contro ben due reti degli avversari.