“Sarà il benvenuto qui”: Inter, la rivelazione di mercato fa tremare i tifosi

Inter, il prossimo anno Marotta e Ausilio rischiano di perdere un top player. Arriva la rivelazione di mercato che fa preoccupare i tifosi.

L’Inter di Simone Inzaghi resta concentrata per il rush finale di campionato. La squadra nerazzurra, dopo la vittoria contro l’Udinese, punta alla vittoria finale del torneo di Serie A. Il secondo scudetto di fila è ancora a portata di mano. Servirà battere il Milan di Stefano Pioli nella lotta a distanza.

Per questo motivo, dunque, è necessario l’aiuto di tutti. Ogni calciatore dovrà dare il massimo per regalare ai tifosi la gioia dello scudetto. Chi potrebbe non esserci nella prossima gara è Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro, uscito acciaccato nel finale di Udinese-Inter.

Calciomercato Inter, Vidal al Flamengo? Le parole di Thiago Maia

Se il tecnico resta concentrato sul campo, Beppe Marotta e Piero Ausilio programmano la prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, però, prima di pensare al mercato in entrata, deve risolvere la questione rinnovi e capire chi sacrificare per il prossimo anno. Uno tra i sacrificabili potrebbe essere Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno è da tempo corteggiato dal Flamengo. Il club brasiliano l’ha messo nel mirino già dallo scorso anno e sembra esserci anche l’apertura del calciatore. Proprio dal Flamengo arriva una dichiarazione di Thiago Maia, intervenuto ai media brasiliani. Le sue dichiarazioni, riportate da ‘Tuttomercatoweb.com’ sono piuttosto eloquenti.

Di seguito uno stralcio delle sue parole: “Vidal al Flamengo? Chiunque arrivi qui può dare un rande contributo, a maggior ragione se stiamo parlando di un calciatore come Vida. Lui ha giocato nelle top squadre europee. Non so come stia proseguendo la trattativa, ma se dovesse arrivare sarà il benvenuto”.