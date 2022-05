Inter, che doccia fredda per Lukaku: l’ostacolo gela Marotta

Calciomercato Inter, si complica la possibilità di rivedere Romelu Lukaku a Milano nella prossima stagione: spunta l’ostacolo per Marotta

L’Inter pensa al futuro, oltre che alla parte finale di questa stagione, e all’attaccante che può essere più funzionale per la squadra. Molto spesso si è fatto il nome di Romelu Lukaku, che meno di un anno fa ha lasciato i nerazzurri per trasferirsi al Chelsea. Ora, però, spunta un ostacolo che rende l’operazione più complicata di quanto in realtà già sia.

La scintilla tra Romelu Lukaku e il suo attuale club, il Chelsea, non è mai a tutti gli effetti scoccata nel corso di questa stagione. L’attaccante belga si è trasferito in Premier League il 12 agosto 2021, lasciando l’Inter e la tifoseria che l’avevano consacrato come ‘Re di Milano’.

La stagione dell’attaccante tuttavia non è andata e non sta andando come ci si sarebbe aspettati. Tanto che lo stesso giocatore avrebbe, in diverse occasioni, fatto capire di voler fare ritorno in Serie A. E di voler essere riaccolto dal club nerazzurro. Dalla Spagna, però, non hanno dubbi e ad avere contatti con Federico Pastorello (agente di Lukaku) ci sarebbe anche un altro club.

Calciomercato Inter, forte l’interesse del Barcellona per Lukaku: contatti in corso con Pastorello

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, l’interesse del Barcellona per Romelu Lukaku è concreto e certamente presente. Dalla Spagna, quindi, non hanno dubbi e rivelano appunto che, per la prossima stagione, i blaugrana starebbero pensando proprio al belga per andare a rafforzare il proprio reparto difensivo.

L’operazione, sia per la valutazione che del giocatore farebbe il Chelsea (di circa 95 milioni di euro) sia per l’ingaggio comunque elevato che il centravanti percepisce, non sembra essere semplice. Ciò non toglie, però, che il club spagnolo e Federico Pastorello abbiano già avviato i contatti. La posizione marginale di Lukaku nel progetto di Thomas Tuchel, in ogni caso, potrebbe rendere almeno un po’ più favorevole la sua effettiva e possibile partenza con la prossima sessione estiva di mercato. L’Inter resta nel frattempo a guardare: il Barça potrebbe diventare un ostacolo nei progetti di Marotta per il futuro.