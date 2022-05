“Ritorno da sogno”: esonero e cambio squadra, le dichiarazioni a sorpresa

Resi noti i piani del club, arrivano dichiarazioni a sorpresa riguardo l’esonero e il cambio squadra del tecnico

Il Paris Saint-Germain ha vinto il campionato tra la contestazione dei propri tifosi. L’uscita dalla Champions League contro il Real Madrid ha fatto malissimo al pubblico parigino, che a fine stagione probabilmente dirà addio a Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino ha avuto a disposizione la rosa più forte degli ultimi anni, ma è riuscito a portare a casa ‘solo’ la Ligue 1. L’ossessione della proprietà è la vittoria della Champions League, lo dimostrano i milioni spesi e i tanti allenatori cambiati negli ultimi anni.

Una Champions che potrebbe arrivare nei prossimi anni, ma non con Pochettino in panchina. Questo perché secondo Le Parisien, l’allenatore argentino sarà esonerato quando finirà definitivamente la stagione. E potrebbe rappresentare un incastro niente male nel mercato internazionale degli allenatori che a questo punto riguarderebbe anche l’ex Inter Antonio Conte.

Pochettino-Conte, intrecci sul futuro

Pete O’Rourke, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a GIVEMESPORT: “Se Conte volesse andar via, Pochettino rappresenterebbe un ritorno da sogno. Ma credo che il Tottenham voglia solidità e questo per ora tiene Conte al suo posto”. Dichiarazioni molto forti del giornalista, che potrebbero stravolgere il mercato internazionale degli allenatori. L’addio di Pochettino dal PSG è tutt’altro che scontato, e potrebbe tornare lì dove tanto ha fatto bene nella sua carriera, arrivando anche al secondo posto e sfiorando il titolo.

Non sono ancora chiare le intenzioni del Tottenham in via definitiva, soprattutto perché la Premier League non è ancora terminata. E l’obiettivo di Levy è quello di tornare in Champions, che dista due punti: il quarto posto è occupato dall’Arsenal, il rivale di sempre.