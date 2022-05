Tutto pronto per il fischio di inizio di Empoli-Torino, gara delle ore 15.00 della domenica del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Empoli-Torino, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 15.00, allo stadio Carlo Castellani di Empoli, la formazione toscana di Aurelio Andreazzoli ospita il Torino di Ivan Juric. Il match ha poco da dire: classifica alla mano, infatti, i granata sono oramai salvi da tempo, mentre ai toscani, fermi a quota 37 punti in classifica generale, manca un solo punto in elenco per la matematica salvezza.

A dare il via al match è il fischietto del signor Cosso di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Palermo e D’Ascanio. Al VAR, invece, il duo formato da Pezzuto e Nasca.

Empoli-Torino, le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Henderson; Jajrami; Di Francesco, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Furlan, Lupetto, Ismajili, Cacace, Fiamozzi, Benassi, Stulac, Verre, Cutrone, La Mantia.

TORINO (3-4-1-2): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet; Brekalo; Pellegri. Allenatore: Juric. A disposizione: Milinkovic-Savic, Zima, Buongiorno, Izo, Ansaldi, Aina, Ricci, Pobega, Linetty, Seck, Belotti, Sanabria.