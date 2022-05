San Siro gelato, l’episodio spaventa tutti: succede in Milan-Fiorentina

Il Milan sta giocando contro la Fiorentina, ma nei minuti iniziali c’è stato un episodio che ha fatto tremare i tifosi rossoneri.

Dopo la sorprendente sconfitta dell’Inter di mercoledì contro il Bologna di Mihajlovic, il Milan ha di nuovo tra le mani il proprio destino. I rossoneri, infatti, sono primi in classifica con due punti vantaggio sui propri cugini ed hanno anche la possibilità di poter pareggiare una delle ultime quattro giornate di campionato, grazie al vantaggio derivante dagli scontri diretti.

Quello di oggi, ovviamente, è un turno di campionato che potrebbe essere decisivo per la lotta scudetto. Se, infatti, il Milan sta giocando in questi minuti contro la Fiorentina, l’Inter scenderà in campo alle ore 18.00 alla Dacia Arena con l’Udinese. Il ‘Diavolo’ ha tutta l’intenzione di mettere ancora più pressione alla squadra di Simone Inzaghi, riuscendo a vincere contro i viola che, però, si vogliono rifare dal brutto ko subito in settimana proprio contro i friulani.

La gara di San Siro tra Milan e Fiorentina, al momento, è molto equilibrata, visto che entrambe le squadre hanno avuto un’importante occasione per passare in vantaggio:quella di Igor per i toscani e quella di Giroud per i padroni di casa. Nei minuti iniziali della partita c’è stato un episodio che ha gelato lo Stadio Meazza.

Milan-Fiorentina, Tomori ha chiesto di poter cambiare gli scarpini

Al 2’ della partita, infatti, Tomori si è seduto per terra, incutendo tantissima paura tra i tifosi rossoneri. Fortunatamente, sia per Pioli che per sostenitori milanisti, il difensore inglese non aveva nessun problema fisico, ma ha chiesto semplicemente la possibilità di poter cambiare gli scarpini.

Tutti sanno dell’importanza di Fikayo Tomori per il Milan ed un suo infortunio sarebbe una grandissima sfortuna per il club rossonero. La gara, intanto, sta proseguendo sul canovaccio dei primi minuti, ovvero con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il sopravvento sull’altra.