“Siete ossessionati”: Roma-Bologna, Mourinho polemico in diretta DAZN

Un solo punto per Josè Mourinho dopo lo 0-0 contro il Bologna all’Olimpico. Lo Special One si sfoga durante l’intervista in diretta su DAZN.

La Roma sbatte contro il Bologna ed esce senza gol dal posticipo serale della trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Il club giallorosso non riesce a superare la squadra di Sinisa Mihajlovic nella gara delle 20.45.

Mezzo passo falso del club giallorosso che non approfitta della sconfitta della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Agganciata la Lazio di Maurizio Sarri al quinto posto, ma con un successo poteva arrivare anche il sorpasso. La lotta per l’Europa League resta più viva che mai.

Roma, Mourinho a ‘DAZN’

Nell’immediato post partita Josè Mourinho si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ per commentare la partita. Lo Special One ha fatto riferimento all’impegno di Conference League contro il Leicester ed ha avuto anche modo di lanciare una frecciata all’arbitro Fabbri.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Per me è stata una gara con poche qualità. Non abbiamo fatto a sufficienza per vincere. E’ stata una gara povera di qualità. Stanchezza dopo Leicester? Certo, ovviamente sì. Influisce anche quella di giovedì prossima. Siamo in una situazione bella ma dura e difficile. Il Leicester ha fatto riposare nove dei suoi giocatori titolari oggi, la situazione è dura per noi. Abbiamo provato a vincerla questa partita, ma abbiamo sbagliato qualche opportunità di troppo. Secondo me è stata una gara brutta, non abbiamo giocato abbastanza bene. C’è anche la responsabilità dell’arbitro che ha lasciato giocare troppo. Ho cercato di dare qualità con i cambi però non abbiamo avuto l’impatto sperato. Tammy Abraham e Zalewski non sono entrati bene, abbiamo avuto qualche opportunità per fare gol ma non è stato sufficiente. Nicolò Zaniolo titolare giovedì? Voi siete ossessionati da lui. Voi e gli arbitri (ride, ndr)”.