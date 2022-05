Cagliari, Zenga era più di una semplice idea: il retroscena

Walter Zenga era più di una semplice idea per il Cagliari: ecco il retroscena di SerieANews.com

Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Cagliari. Si tratta del secondo allenatore esonerato da parte del club sardo, dopo Leonardo Semplici a inizio stagione. Una scelta che dimostra la confusione del presidente Giulini e del resto della dirigenza del Cagliari, che attende di capire cosa farà la Salernitana contro Atalanta e Venezia. Ma che è arrivata solamente a tre giornate dalla fine. Insomma, tempistiche discutibili proprio come quelle del Venezia per l’esonero di Zanetti.

Diversi i profili valutati dal Cagliari per sostituire Mazzarri. Alla fine, la scelta ricadrà su Alessandro Agostini, allenatore della Primavera che questa stagione ha fatto un grandissimo lavoro. Lascia la sua squadra al quarto posto con 55 punti, in piena zona playoff con una partita da recuperare e Desogus a quota 10 gol. Ma c’è un retroscena importante da tenere in considerazione.

Il Cagliari sceglie Agostini, ma Zenga…

Secondo le informazioni raccolte da SerieANews.com, Walter Zenga non era una semplice idea per il Cagliari. Il direttore sportivo Stefano Capozucca, infatti, aveva intenzione di ingaggiare proprio l’ex tecnico dei sardi invece che Agostini. Tuttavia, il presidente Giulini e il dg Passerti hanno optato per una soluzione interna. Insomma, ai piani alti del Cagliari ci sono stati pareri contrastanti sulla scelta del nuovo tecnico. C’è anche da tenere in considerazione che Semplici ha ancora in vigore il proprio contratto fino al 30 giugno 2022 e che Mazzarri nel suo ha una clausola di rinnovo in caso di esonero. La panchina, dunque, sarà affidata ad Agostini.