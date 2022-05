“Via per 80 milioni”: occhio Napoli, l’annuncio preoccupa i tifosi

Il Napoli, dopo aver raggiunto la qualificazione Champions, pensa alle strategie di mercato in vista del futuro.

L’ultima giornata di Serie A ha emesso importanti verdetti. Il pareggio della Roma nel posticipo con il Bologna ha dato la ‘matematica’ certezza a Juventus e Napoli che hanno cosi raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League. Importante traguardo per la società di Aurelio De Laurentiis che torna nella principale competizione europea dopo due anni.

Con l’obiettivo raggiunto il Napoli avrà cosi l’opportunità di pianificare al meglio il proprio futuro ed organizzare in particolare le strategie di calciomercato. Il capitano Lorenzo Insigne lascerà a fine stagione e probabilmente non sarà l’unico, visto i tanti calciatori in scadenza di contratto. Per quel che riguarda il mercato in entrata gli azzurri hanno già chiuso il primo colpo, il georgiano Kvaratskhelia. Il calciatore potrebbe sostituire in rosa proprio il numero 24 azzurro.

Le strategie di mercato del club partenopeo dipenderanno molto dal futuro del centravanti nigeriano Victor Osimhen, trascinatore e stella della squadra di Spalletti. Il giovane attaccante piace e non poco a diversi club europei, specialmente in Premier League.

Napoli, le cifre per la possibile cessione di Osimhen

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione del calciatore aprendo ad una possibile cessione: “Osimhen può partire solo per almeno 80 milioni di euro. Questa cifra però deve essere ritoccata con ricchi bonus ed il Napoli non lo lascerà partire per cifre minori”.

Il classe 1998 ha collezionato 27 reti in tutte le competizioni in due stagioni ed è appetito da diverse società. Nelle ultime settimane in particolare Victor è stato accostato ad Arsenal, Newcastle e soprattutto al Manchester United. I Red Devils con il neo tecnico Ten Hag sono alla ricerca di un rinforzo importante per il reparto offensivo.