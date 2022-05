Colpo di scena De Zerbi: è arrivato l’annuncio ufficiale sul suo futuro

L’attuale tecnico dello Shakhtar Roberto De Zerbi ha parlato del suo futuro legato anche al proseguimento della guerra tra Russia e Ucraina.

Quale futuro per lo Shakhtar Donetsk, per i suoi calciatori e per il tecnico Roberto De Zerbi, il quale ha diversi estimatori dalle nostre parti? La squadra della capitale dell’omonima regione, uno dei punti al centro del conflitto tra Russia e Ucraina, non sa ancora se il prossimo anno potrà nuovamente partecipare al campionato ucraino.

A dire il vero è lo stesso campionato nazionale ucraino ad essere i fortissimo dubbio. Annullato per cause di forza maggiore quest’anno, il prossimo anno non è assolutamente certo che si possa riprendere, soprattutto se nel frattempo non si riuscirà a trovare un accordo di pace.

In questo limbo la situazione in casa Shakhtar è ancora più precaria con il club, che già da diversi anni gioca ‘in esilio’ a Kiev, che vede il suo futuro parecchio in bilico. Una situazione che naturalmente impatta su tutti i tesserati: calciatori, allenatori e membri dello staff. A cominciare dal tecnico Roberto De Zerbi.

De Zerbi sul suo futuro: “Se il campionato non dovesse riprendere…”

L’ex tecnico del Sassuolo a malincuore è stato chiaro: “La situazione è complicata.” ha dichiarato ai media del club alla fine del tour di beneficenza che in queste settimane ha portato lo Shakhtar in diverse parti d’Europa. “Oggi è una giornata molto importante, ma anche molto triste. Ho parlato con i calciatori e con la dirigenza. Se ci sarà un campionato io resterò, in caso contrario vorrei tornare ad una vita normale.”

De Zerbi ha poi chiarito meglio il suo pensiero: “Sarei felicissimo di restare se l’anno prossimo si disputerà un campionato. Ma in questo momento so che il calcio passa in secondo piano. Se dovesse accadere che non ci sarà un campionato allora vorrei tornare ad allenare e a trascorrere una vita normale.”