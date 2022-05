DIRETTA Atalanta-Salernitana: segui la partita LIVE

Alle 20.45 spazio al posticipo del Monday night di Serie A. Scendono in campo l’Atalanta di Gasperini e la Salernitana di Nicola.

Si scende in campo per provare a portare a casa tre punti, soprattutto quando in questa fase della stagione c’è ancora un obiettivo concreto da portare a casa. Ne sa qualcosa la Salernitana, che insegue la salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava un risultato assolutamente improbabile. Invece, ad oggi, i campani hanno delle possibilità molto concrete di restare in Serie A, soprattutto perchè – al momento – oltre alla partita da giocare stasera c’è anche quella da recuperare contro il Venezia.

Di fronte, però, stasera c’è una compagine che non vuole assolutamente arrendersi all’idea di dover restare fuori dalla zona Europa. E cosi l’Atalanta di Gasperini farà di tutto per portare a casa punti, quanti più possibile, da qui fino alla fine ed insidiare le due romane nel conquistare un posto in Conference o anche in Europa League.

Atalanta-Salernitana, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Muriel, Boga. A disposizione: Sportiello, Dajcar, Scalvini, Cittadini, Mahele, Pessina, Malinovskyi, Mihaila, Koopmeiners, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ruggeri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Zortea; Verdi, Djuric. A disposizione: Belec, Russo, Dragusin, Jaroszynski, Gagliolo, Capezzi, Kastanos, Di Tacchio, Perotti, Bonazzoli, Mikael, Mousset. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Guardalinee: Berti e Mastrodonato.

Quarto uomo: Santoro.

Var: Di Paolo.

Avar: Tegoni