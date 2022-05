Fiorentina, Europa ed il regalo per Italiano: la mossa di Commisso

Un regalo per Vincenzo Italiano. La Fiorentina si prepara alla prossima stagione, mossa a sorpresa del presidente Commisso.

La Fiorentina vive una stagione brillante, di quelle che è evidente siano destinate ad avere un epilogo importante. E cosi la viola è pronta a giocarsi un rush finale con tutta la personalità di una squadra che ha saputo poggiare totalmente le sue basi sul proprio allenatore. L’arrivo di Vincenzo Italiano è stata la svolta per la Fiorentina, ed il tutto è certificato anche dai numeri che parlano di una viola con svariati punti in più rispetto alla scorsa stagione.

Senza dimenticare, poi, l’addio di Vlahovic che per forza di cose avrà condizionato la stagione della Fiorentina. Un condizionamento, però, che è stato blando ed è stato contenuto anche dall’arrivo di Cabral e Piatek, che evidentemente sono riusciti a non far avvertire con troppa pesantezza l’assenza di un bomber come Vlahovic.

Fiorentina, Commisso ed il regalo per Italiano

La fine della stagione si avvicina. Le squadre, al netto degli obiettivi stagionali, lavorano anche per il prossimo anno e sono diverse le mosse interessanti che potrebbe mettere in piedi la Fiorentina. Certo, molto dipenderà dal piazzamento finale in campionato, ma Commisso vuole già dimostrare di avere totale fiducia in Italiano ed in tutta la squadra.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il club starebbe puntano al riscatto di Lucas Torreira dall’Arsenal. Servono 15 milioni per assicurarsi in maniera definitiva le prestazioni del centrocampista. Pronto un quadriennale per Torreira, e Commisso nei prossimi giorni proverà ad accelerare i lavori già cominciati con l’entourage del giocatore.