“Il Milan ci sta pensando”: occhio sul bomber, che smacco all’Inter

Il Milan sogna in grande con l’avvento di Investcorp: nel mirino è finito l’attaccante inseguito dall’Inter, l’affare è possibile.

Può sognare in grande il Milan. Per un duplice motivo: lo scudetto, dopo la vittoria al cardiopalma ottenuta ai danni della Fiorentina, è alla portata. Restano da affrontare Verona, Atalanta e Sassuolo ma le ultime prestazioni della squadra e i due punti di vantaggio sull’Inter a tre gare dalla fine fanno ben sperare l’ambiente rossonere. Il quale, con l’avvento di Investcorp, spera di poter tornare competitivo in tempi rapidi anche a livello europeo.

La trattativa con Elliott prosegue in maniera positiva, con il fondo presieduto da Mohammed Al Ardhi che conta di arrivare alla fumata bianca nel giro di qualche giorno in modo tale poi da avere tutto il tempo per pianificare le prossime mosse di mercato. La prima questione da affrontare riguarderà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scade a giugno.

Lo svedese ha recuperato al meglio dal recente infortunio al ginocchio, servendo l’assist decisivo a Sandro Tonali in occasione della sfida vinta ai danni della Lazio ed offrendo una buona prestazione ieri a “San Siro”. Investcorp vorrebbe confermarlo, ritenendolo una presenza fondamentale nello spogliatoio rossonero, ma al tempo stesso ha intenzione di regalare al tecnico Stefano Pioli anche un altro attaccante di qualità: il nome è quello di Romelu Lukaku.

Milan, Investcorp vuole Lukaku

Il belga sta vivendo una stagione da incubo al Chelsea, che nella scorsa estate è stato costretto a mettere sul piatto 117 milioni per strapparlo all’Inter. Appena 5 gol in Premier League e una lunga serie di incomprensioni con Thomas Tuchel. Il quale ieri, nel match perso per mano dell’Everton, ha preferito non impiegarlo dando spazio a tutte le altre punte a disposizione. L’ennesima delusione per il calciatore, che a partire da luglio proverà a cambiare aria.

Il Milan, stando a quanto riportato da Goal.com, ha quindi “iniziato a pensarci” in maniera concreta mettendosi alla finestra in attesa di farsi avanti ufficialmente. L’operazione si preannuncia complicata, anche perché i Blues non possono permettersi di svenderlo, ma resta comunque possibile. Sullo sfondo resta l’Inter, impegnata in questi giorni ad elaborare la proposta da presentare a Paulo Dybala. Lukuaku, per l’amministratore delegato Beppe Marotta, al momento non è una priorità. Il Milan è pronto ad inserirsi ma dovrà guardarsi dalla concorrenza del Barcellona.