Lazio-Roma, caos ‘a distanza’: è ufficiale, comunicato durissimo

Ancora una volta Lazio e Roma si scontrano, ma questa volta a distanza: il club biancoceleste risponde alle parole di Mourinho

Il Derby della Capitale infiamma gli animi ancora una volta. Ma, in questa occasione, lo scontro avviene a distanza. Sia spaziale sia temporale. Le parole riferite nella serata di ieri in conferenza stampa da José Mourinho non sono piaciute al club biancoceleste, che ha voluto replicare. C’è il comunicato.

José Mourinho, nel post partita di Roma-Bologna, ha voluto infatti fare riferimento a un episodio in particolare. Nel mirino del tecnico portoghese è, quindi, finito il gol convalidato ad Acerbi nella gara contro lo Spezia. Il tecnico in merito a quell’episodio in particolare ha infatti dichiarato: “Ventidue anni fa potevi vincere una partita con un gol in fuorigioco. Ventidue anni dopo puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco. Ieri una squadra ha vinto proprio così”.

A queste parole, però, con un comunicato ufficiale ha voluto rispondere la Lazio stessa. La società ha preso le difese del proprio ambiente e ha rivolto parole ben precise all’attuale tecnico della Roma. La nota ufficiale spiazza i giallorossi.

Lazio, arriva a sorpresa un comunicato ufficiale: risposta biancoceleste alle parole di José Mourinho

Tramite un comunicato ufficiale, quindi, la Lazio ha affermato: “La Società Sportiva Lazio respinge ai mittenti le critiche e le insinuazioni. Continua a credere che i valori si dimostrino in campo e non nei salotti televisivi. La Lazio non si presterà mai ad essere l’alibi o il capro espiatorio di nessuno e farà valere nelle sedi opportune le proprie ragioni”.

“La linea della Società – si legge ancora nella nota – continua ad essere quella di non discutere le decisioni prese sul campo. Anche quando si tratta di episodi lampanti avvenuti a sfavore della squadra biancoceleste”. E ne vengono proposti due in particolare: “Quale il fallo di Tonali su Acerbi a Lazio-Milan in occasione del gol o la gomitata in area di Ibanez su Milinkovic nel derby di ritorno, solo per citarne due”.

“Il fatto che – si legge in merito appunto alle parole sul gol di Acerbi riferite da Mourinho – nel 2022 un allenatore di un’altra squadra, durante le sue conferenze stampa, faccia ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti dimostra alcune cose”. Vengono così citate alcune motivazioni in particolare: “Che la Lazio è ossessivamente nei loro pensieri più di altri ambiti obiettivi professionali. Che, come spesso accade, si guarda in casa degli altri per distogliere l’attenzione da risultati mancati e da clamorosi episodi avvenuti in casa propria, a proprio favore, sotto gli occhi di tutti”.