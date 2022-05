“Sarà lui ad essere ceduto”: occhio Napoli, c’è l’annuncio sul mercato

Il Napoli si gode la qualificazione in Champions League, ma l’annuncio sul mercato spiazza e sorprende i tifosi: cessione in vista per gli azzurri.

Il pareggio della Roma è stato un vero e proprio assist. E dopo il travolgente 6-1 rifilato al Sassuolo, il Napoli può godersi la matematica qualificazione in Champions League. Un passaggio fondamentale per gli azzurri, in vista della prossima stagione.

Il ritorno nell’Europa che conta, dopotutto, potrà aiutare la società di Aurelio De Laurentiis a programmare l’annata che verrà. In particolare sul mercato, dove gli azzurri saranno chiamati ad una vera e propria rifondazione, compatibilmente con le casse del club.

Casse che dovranno essere giocoforza aiutare e nutrite da una cessione illustre. Nessuno è incedibile – per stessa ammissione di De Laurentiis – e il Napoli potrebbe salutare uno dei suoi pezzi da novanta: lo spagnolo Fabian Ruiz.

Napoli, c’è l’annuncio su Fabian Ruiz: “Sarà lui ad essere ceduto”

A darne la notizia e l’annuncio è la redazione di ‘Sky Sport’: “Il nome dell’ex Betis piace a molti top club, sarà lui ad essere ceduto per fare cassa”. E la situazione contrattuale dello stesso Fabian Ruiz non fa altro che designarlo come perfetto ‘sacrificabile’ in sede di calciomercato.

Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023 e qualsiasi discorso di rinnovo sembra essere stato accantonato. E soprattutto, mai più ripreso. Ragion per cui, il Napoli non vorrebbe correre il rischio di perderlo a zero. Anche visto l’investimento fatto nel 2018, di circa 30 milioni di euro.

E poi, a Fabian Ruiz non mancano certo gli estimatori. In Spagna, il Real Madrid del mentore Ancelotti lo segue da tempo, ancor prima che scoppiasse la pandemia e frenasse il mercato europeo. E un possibile ritorno di fiamma, adesso, va monitorato con grande attenzione.