Guerra Russia-Ucraina, la UEFA è durissima: ufficiale l’ennesima stangata

In questi minuti è arrivata un’altra stangata dalla Uefa per il calcio russo, dopo l’inizio della guerra in Ucraina.

Dopo due anni di pandemia, che ha portato prima il blocco di competizione e poi tantissime partite disputate a porte chiuse, il calcio adesso deve ‘affrontare’ la guerra in Ucraina. Gli effetti dell’invasione del paese europeo da parte dell’esercito russo hanno avuto delle importanti conseguenze anche nel mondo dello sport più seguito al mondo.

La prima conseguenza del conflitto è stata l’immediata sospensione del campionato ucraino, mentre in un secondo momento la Nazionale, che doveva disputare i play-off per accedere al prossimo Mondiale in Qatar, e i club russi sono stati esclusi dalla FIFA e dall’UEFA da tutte le loro competizioni di questa stagione.

Nelle settimane successive la Federazione calcistica della Russia ha cercato più volte di ricucire lo strappo sia con la FIFA che con la Uefa, ma in questi minuti, anche a causa del protrarsi della guerra in Ucraina, è arrivata un’altra importante e pesantissima stangata per tutto il calcio russo.

Conflitto in Ucraina, la stangata dell’Uefa: club russi esclusi da tutte le competizioni

La Uefa, infatti, ha annunciato l’esclusione delle squadre russe da tutte le sue competizioni, ovvero Champions, Europa e Conference League, anche per la prossima stagione. La sanzione riguarda anche la nazionale femminile, la quale non parteciperà ad Euro 2022. La squadra russa sarà sostituita dal Portogallo.

L’esclusione delle squadre russe dalle proprie competizioni è un segnale importantissimo della UEFA, che si allinea alle pesanti sanzioni dell’Unione Europea alla Russia. Bisogna ricordare anche ricordare che l’organo di governo del calcio europeo ha già interrotto il contratto di sponsorizzazione con Gazprom. La Uefa ha anche cambiato la sede della finale di Champions League di quest’anno da San Pietroburgo a Parigi.