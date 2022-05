Non giocherà più a calcio, ora è tutto vero: l’ex Serie A svela il suo futuro

La Serie A di quest’anno sta svolgendo al termine, ma un calciatore che ha militato nel nostro campionato ha dato il suo addio al calcio.

La Juventus, dopo il pareggio interno di ieri sera della Roma contro il Bologna, si è qualificata aritmeticamente alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri avevano già ipotecato l’accesso alla massima competizione europea con il successo di ieri all’Allianz Stadium contro il Venezia.

La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha battuto 2-1 i lagunari con la doppietta di Bonucci senza, però, convincere. Gli obiettivi della Juventus per queste ultime settimane della stagione sono quelli di superare il Napoli di Luciano Spalletti, che dista solo un punto in classifica, e di vincere la Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Nonostante questi obiettivi, in casa juventina si sta pensando già molto alla prossima stagione. La ‘Vecchia Signora’, infatti, già si sta muovendo sul mercato per sostituire Dybala e Chiellini, il cui addio a termine del campionato è sempre più probabile. Ma se la Juve guarda al futuro, in giornata è arrivata un’importante notizia su un ex bianconero.

Serie A, Hernanes, ex Inter e Juventus, non giocherà più a calcio

Hernanes, infatti, ha annunciato, tramite un post pubblicato sul proprio ufficiale di ‘Instagram’, il suo addio al calcio. Il centrocampista, che compirà 37 anni il prossimo 29 maggio, ha giocato nel Recife fino allo scorso dicembre, ma adesso ha deciso di lasciare per sempre il calcio giocato.

Il centrocampista in Italia ha militato in squadre importanti come la Juventus, l’Inter e la Lazio. Hernanes nel nostro calcio ha vinto due Coppe Italia (una con i capitolini ed una con i bianconeri) ed un campionato con la ‘Vecchia Signora’, mentre la sua esperienza in nerazzurro non è stata così fortunata.