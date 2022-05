Inter, l’annuncio cambia il finale di stagione: club con il fiato sospeso

Inter, arriva un’importante notizia per questa fase finale della stagione. Dichiarazioni rivolte direttamente ai tifosi.

L’Inter si rialza con l’Udinese dopo l’harakiri contro un Bologna ammazza grandi di pochi giorni fa. Ma quello che è successo durante l’ostico match giocato alla Dacia Arena ha fatto tremare con giusta causa tutti i tifosi nerazzurri, compreso, in primis, Simone Inzaghi.

La perdita di uno dei calciatori più importanti in questo rush finale della stagione sarebbe una beffa clamorosa. Scudetto da contendersi contro il Milan e Coppa Italia contro la Juventus. Il tecnico dell’Inter, assieme a Marotta e tutta la dirigenza, non poteva che incrociare le dita dinanzi alla scena a cui stava assistendo.

Verso la fine del match contro l’Udinese, Barella ha fatto tremare tutto l’universo nerazzurro. L’andatura zoppicante e le mani che saggiavano la stabilità del suo ginocchio sono campanelli d’allarme che han gettato nello sconforto il club. Obbligata l’uscita dal campo con l’ingresso di Vecino.

Ma un retroscena, che coinvolge Barella in prima persona, sta facendo ben sperare.

Inter, le parole di Barella sull’infortunio al ginocchio: le parole rivolte ai tifosi

L’Inter potrà contare sul prezioso apporto di Barella a centrocampo? Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, le sensazioni non sarebbero del tutto negative. Infatti, il calciatore della Nazionale italiana, uscendo dallo stadio dell’Udinese avrebbe tranquillizzato i tifosi in cerca di un selfie affermando di “stare bene”.

Inzaghi dunque potrà, con ogni probabilità, contare su Nicolò Barella. Le sue parole nei confronti dei tifosi nerazzurri sono una vera e propria panacea in questo bollente finale di stagione. Terapie e recupero saranno l’imperativo di questi giorni per l’ex Cagliari.

L’inter, come detto, non dovrà solo rispondere colpo su colpo ad un Milan saldo al primo posto. C’è una finale di Coppa Italia da giocarsi contro la Juventus. L’undici maggio il club meneghino ha la possibilità di tornare ad alzare il trofeo che manca dalla gloriosa stagione del triplete nel 2010. L’appuntamento, tra i match di Serie A contro l’Empoli di Pinamonti e il Cagliari, promette gran spettacolo. Da una parte, la possibilità di bissare la vittoria in partita secca contro i bianconeri dopo la Supercoppa vinta a gennaio. Dall’altra parte, ovviamente, la Juventus farà di tutto per avere la sua rivincita e raggiungere la quindicesima Coppa Italia.