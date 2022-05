Abramovich gela i tifosi: Chelsea, ribaltone e colpo di scena

Dall’Inghilterra ci sono delle importanti novità sulla cessione del Chelsea da parte dell’oligarca russo Roman Abramovich.

Tra i cinque maggiori campionati europei, solo Serie A e la Premier League devono essere ancora assegnati. Se nel nostro paese ci sono solo due punti di distacco tra il Milan e l’Inter, Inghilterra il Liverpool di Klopp ha un solo punto di svantaggio dal Manchester City di Guardiola.

Nei primi mesi il campionato inglese è stato contraddistinto da una lotta, ma poi il Chelsea di Tuchel pian piano si è staccato a causa di una serie di risultati negativi. I ‘Blues’ comunque sono riusciti a vincere la Coppa del Mondo per club FIFA a febbraio contro il Palmeiras. In Champions League, invece, sono usciti ai quarti di finale con il Real Madrid sotto i colpi di Karim Benzema.

In questi ultimi mesi in casa Chelsea tira un’aria di smobilitaziona a causa delle sanzioni del governo britannico al patron Roman Abramovich, che a causa di questo è stato costretto a mettere in vendita il club. Proprio sulla cessione della squadra inglese ci sono delle importanti novità provenienti dall’Inghilterra.

Chelsea, Abramovich vuole la restituzione di 1,6 miliardi di sterline

Come quanto riportato dal ‘Times’, la vendita del Chelsea adesso è a rischio, perché Abramahovic avrebbe cambiato idea sul non esigere la restituzione di 1,6 miliardi di sterline prestate al club nel corso della sua presidenza. Queste indiscrezioni hanno gelato i tifosi dei ‘Blues’, perché così il blocco sul mercato resterebbe ancora.

Alcuni calciatori della squadra di Tuchel, intanto, già si stanno guardando intorno. Tra i calciatori che potrebbero lasciare bisogna sicuramente inserire sia Lukaku che Pulisic. Entrambi i giocatori si sono lamentati per i pochi minuti concessi in questa stagione dell’allenatore tedesco.