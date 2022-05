Inter, attenzione a Conte: un titolarissimo può partire

Durante il prossimo calciomercato l’Inter dovrà proteggere uno dei propri pilastri dall’assalto dell’ex Conte ora al Tottenham Hotspur.

Anche se i ritmi del calcio moderno ormai da diversi anni impongono una mentalità “fluida” soprattutto ai top club, sempre sospesi tra gli obiettivi del presente e i piani per il futuro, in pochi oggi si trovano nella situazione dell’Inter. Mentre insegue uno Scudetto che rischia di sfumare, infatti, la Beneamata deve studiare con grande attenzione le proprie mosse per il futuro.

Il motivo è semplice: in estate sarà fondamentale ancora una volta far quadrare i conti senza però abbassare in modo eccessivo il livello tecnico della rosa. Per l’Inter restare competitiva è importante sia per i tifosi che per le stesse casse del club, che comunque dovranno essere rimpolpate in estate da almeno una cessione eccellente.

E se a lungo molti hanno creduto che il partente sarebbe stato Lautaro Martinez, inseguito da numerosi top club europei, adesso i piani sembrano cambiati. L’Inter non è più disposta a rinunciare all’unica certezza che ha in attacco in questo momento, e potrebbe invece aprire alla cessione di Stefan de Vrij. Questo però ammesso che arrivino offerte importanti per l’olandese.

Altrimenti ecco che tutto verrebbe nuovamente in discussione, anche perché il mercato dipende anche dalle proposte degli altri top club. Tra questi figura, a livello economico, il Tottenham Hotspur dell’ex tecnico dello Scudetto nerazzurro Antonio Conte. Che sembra pronto a farsi avanti per uno dei suoi pupilli, Alessandro Bastoni.

Conte vuole Bastoni a Londra: cosa farà l’Inter?

A riportare la notizia dell’interessamento degli Spurs per il forte difensore 23enne dell’Inter, lanciato in nerazzurro proprio da Conte, è The Athletic. Che indica in Bastoni e nel classe 2002 Josko Gvardiol, croato in forza al Lipsia, i nomi seguiti dal DS Fabio Paratici per conto del proprio allenatore.

Di proprietà dell’Inter dall’estate 2017, titolare dal 2019 e impostosi quasi da subito come titolare e punto di forza, Alessandro Bastoni rappresenta sulla carta uno dei cardini della squadra del futuro. Logico quindi che il club tenterà di opporsi alla sua partenza, anche se come sempre bisognerà vedere l’entità della cifra che il Tottenham metterà sul piatto.

Conte vuole rinforzare la difesa, e gli Spurs intendono accontentarlo con un innesto giovane e di qualità. Bastoni risponde a questo identikit e ovviamente è il primo nome della lista per il tecnico pugliese, suo grande estimatore. Tutti indizi che certo non escludono dunque che l’affare possa andare in porto.

Vedremo come reagirà l’Inter. Che al momento cerca i fondi per operare sul mercato in entrata senza doversi privare delle stelle e al massimo intende aprire alla cessione di De Vrij. Ma che costretta a far quadrare i conti con precisione – è il caso dei rinnovi di Perisic e Handanovic – potrebbe essere anche costretta a rivedere i propri piani.