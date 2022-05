“Ha accettato”: Inter, la decisione a sorpresa crea il caos tra i tifosi

La decisione del giocatore nerazzurro ha spiazzato tutti. Cosi i tifosi dell’Inter si sono spaccati e si è creato il grande dibattito sui social.

L’Inter guarda già al prossimo anno, anche se c’è ancora tanto da giocare adesso. Tre partite per decidere chi metterà le mani sullo Scudetto, con i nerazzurri che stanno correndo in un uno contro uno estenuante insieme ai cugini rossoneri. Ad oggi il Milan ha il vantaggio di essere la capolista, ma è anche vero che tre partite sono tante per un risicato vantaggio di appena due punti in classifica.

Insomma, l’Inter può ancora sperare e dovrà vincerle tutte, contestualmente osservando attentamente quello che farà il Milan di qui alla fine. Una lotta per il titolo avvincente, come non le si vedevano ormai da anni. Ma, come detto, Beppe Marotta sta già programmando anche la prossima stagione, e ci sono ancora diverse questioni interne da risolvere.

Inter, Handanovic pronto al rinnovo (con decurtamento dell’ingaggio): tifosi divisi

Nelle ultime ore si parla tanto del prolungamento di contratto di Ivan Perisic, che sta discutendo ormai da mesi con il club per trovare la giusta soluzione che gli permetta di restare ancora a Milano. Se ne discuterà ancora.

Non si può dire lo stesso, però, di Samir Handanovic e del suo futuro. Come riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, il capitano dell’Inter ha accettato di restare in nerazzurro decurtandosi l’ingaggio. Il rinnovo arriverà, insomma, su cifre al ribasso: l’estremo difensore passerà dai 4.2 attuale a 3 milioni all’anno.

Cosa ne pensano i tifosi? Dopo una stagione che ha visto Handanovic vivere momenti anche di grande difficoltà, c’è chi pone dei dubbi proprio sul rinnovo del portiere. “25 milioni per Gosens e poi rinnovare a Perisic. Onana a zero più commissioni per poi rinnovare a Handanovic. Questo mentre devi fare attivo di mercato per finanziare la gestione corrente. Mah”, scrive un utente su Twitter. Altri tifosi hanno posto i propri dubbi sul mantenere in rosa alcuni giocatori – tra cui lo stesso Handanovic – che secondo una partre della tifoseria sarebbero a fine ciclo con l’Inter.