“Ma come si fa?”: Villarreal-Liverpool nel caos, tifosi increduli

Clamoroso episodio nel primo tempo del match di Champions League tra il Villarreal ed il Liverpool di Jurgen Klopp.

Si sta disputando in questi minuti la semifinale di ritorno di Champions League tra Villarreal e Liverpool. La squadra di Jurgen Klopp è abbastanza favorita visto il 2 a 0 ottenuto nel match di andata, ma Emery viene considerato come un vero ‘mago delle coppe europee’.

Si è concluso da pochi minuti il primo tempo e la squadra di casa ha pareggiato i conti con un incredibile primo tempo. Il club spagnolo è in vantaggio per 2 a 0 grazie alle reti Boulaye Dia e di Coquelin. Primo tempo quasi controllato dal club iberico, sostenuto da un pubblico spettacolare e con Emery letteralmente indiavolato in panchina.

Nel primo tempo c’è stato però un episodio molto importante, destinato a fare molto discutere. Il portiere brasiliano Alisson, ex Roma, è intervenuto in uscita su Lo Celso, franando letteralmente sul calciatore. Polemiche e proteste dopo quest’occasione, ma l’arbitro non è andato neanche al Var. “Ma come si fa?”, tanti i commenti di sdegno sui social e le polemiche per la scelta della terna arbitrale.

Villarreal-Liverpool, polemiche per un episodio nel primo tempo

Sui social in tanti hanno criticato questa scelta, increduli per la mancata assegnazione del calcio di rigore. Quasi come un intervento del destino pochi minuti dopo il Villarreal ha raddoppiato con la rete di Coquelin.

La squadra di Jurgen Klopp è attesa ora da un secondo tempo che si preannuncia infernale e Villarreal e Liverpool partono adesso alla pari con nessuno dei due club realmente favorito.