Incredibile Real-City: la superstar è pronta a spostare l’incontro

Real Madrid-Manchester City è il big match della settimana in Champions League. I tifosi attendono con impazienza la gara del Bernabeu

In Spagna c’è grande attesa per il match di Champions League tra Real Madrid e Manchester City, semifinale di ritorno e secondo atto di un super match. All’andata il City conquistò la vittoria dopo un pirotecnico 4 a 3, in una delle gare più spettacolari degli ultimi anni.

La squadra di Carlo Ancelotti, neo campione di Spagna, è chiamata a ribaltare il match ed i tifosi spagnoli sognano l’ennesima finale europea. Tra questi c’è anche la superstar del mondo del tennis Rafael Nadal. Il maiorchino, ventuno volte vincitore di tornei del Grande Slam, è un grande tifoso del Real e sabato scorso ha presenziato come ospite d’onore al Bernabeu.

Rafa vuole essere in prima linea e vuole assistere al match a tutti i costi e per questo è avvenuta una curiosa richiesta agli organizzatori del torneo. Il direttore del Mutua Madrid Open Feliciano Lopez ha rivelato ai microfoni di El Larguero: “Rafa Nadal ci ha chiesto di non giocare in contemporanea con la semifinale di Champions tra Real Madrid e Manchester City”.

Real-City, scelta anche ‘tecnica’ di Rafa Nadal

Nadal giocherà domani, nel pomeriggio, contro il tennista serbo Miomir Kecmanovic, nel match d’esordio a Madrid. Lopez ha inoltre specificato che la richiesta di Nadal ha anche natura tecnica: “A Rafa piace giocare nella sessione diurna, la pallina rimbalza più alta”.

Real Madrid-Manchester City si preannuncia come un match ricco di emozioni e sicuramente ci sarà anche Rafael Nadal tra gli spettatori della sfida. La vincente del match affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp, primo finalista dopo la vittoria in rimonta andata in scena questa sera.